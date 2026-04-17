Montoro ospiterà gli European Universities Games 2026 dell’Università di Salerno

Anche Montoro, insieme ad altri Comuni della Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno, ha messo a disposizione dell’Università di Salerno strutture sportive per gli European Universities Games 2026.

Stamane, 17 aprile, presso il Teatro “Verdi” di Salerno si è tenuta la prima conferenza di presentazione dei giochi europei universitari che si terranno dal 18 luglio al 1° agosto 2006, alla presenza del Magnifico Rettore Virgilio d’Antonio e dell’avvocato Lorenzo Lentini, presidente del CUS. Presenti i sindaci che ospiteranno quest’evento nei rispettivi Comuni.

L’evento sportivo è organizzato dal Comitato promotore composto da: UniSA, CUS Salerno e ADISURC, con il sostegno di FederCusi e Regione Campania.

Nell’estate 2026 l’Università degli Studi di Salerno diventerà diventare la capitale europea dello sport; promuovendo i valori dell’inclusione, del dialogo e della crescita interculturale per migliaia di giovani atleti universitari. Il Comune di Montoro prenderà parte all’iniziativa mettendo a disposizione due impianti sportivi presenti nel territorio quali: lo Stadio Sandro Pertini e il Palazzetto dello Sport.

Il nostro comune è l’unica realtà in provincia di Avellino ad aver preso parte a questa iniziativa insieme ad altre realtà comunali presenti in provincia di Salerno – Montoro si candida per la prima volta ad accogliere gli atleti universitari nelle sue strutture sportive. Per l’evento sportivo è previsto l’arrivo di oltre 4.000 presenze tra atleti e staff provenienti da oltre 400 atenei universitari presenti in Europa. Una grande opportunità di accoglienza e scambio per la nostra città.