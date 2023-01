Autostazione, l’Air si “autopromuove” e boccia il Comune

“Possiamo dirci soddisfatti per come hanno funzionato i servizi all’Autostazione nel primo giorno a pieno regime. Registriamo un sentiment positivo da buona parte dell’utenza, che ha a disposizione garage, sala viaggiatori, infopoint e biglietteria. Come era prevedibile, però, sono stati riscontrati dei ritardi a causa dei rallentamenti dovuti ai nuovi instradamenti chiesti dal Comune di Avellino”.

A dichiararlo l’Amministratore Unico di Air Campania, Anthony Acconcia. “Sarebbe utile che l’Amministrazione avviasse una campagna informativa adeguata a comunicare percorsi alternativi agli automobilisti. Da parte nostra, dopo aver attivato da questa mattina i servizi di navetta dedicati agli studenti da e per i plessi scolastici di Tuoro Cappuccini e il Liceo di Atripalda, stiamo lavorando ad ulteriori correttivi. Ma in questa fase di sperimentazione serve la massima collaborazione istituzionale”.

Intanto da oggi è ripreso il pre-esercizio della Metro leggera. Nei prossimi giorni si procederà ad inoltrare richiesta di nullaosta ad ANSFISA per l’avvio dell’esercizio.