Autostazione, da mercoledì metà dei posti auto previsti a disposizione dell’utenza. L’importante infrastruttura di via Fariello ad Avellino targata Air sta ormai entrando sempre più a pieno regime. Da venerdì 23, come si sa, è l’unico hub del capoluogo irpino, con l’abolizione del capolinea a piazzale degli Irpini e la soppressione delle fermate abituali dei pullman extraurbani.

Il 28 dicembre è prevista l’apertura parziale del garage interrato. Proprio dal giorno in cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presenzierà all’ingresso in Air di altri 100 assunti, dovrebbe essere messa a disposizione degli utenti dell’autostazione oltre la metà dei posti auto previsti. Questo consentirà ai pendolari e a tutti i viaggiatori di poter arrivare in via Fariello con la propria macchina.