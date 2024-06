Autostazione Avellino, dal 22 giugno parcheggio a pagamento

AIR Campania comunica che a far data da sabato 22 giugno il parcheggio dell’Autostazione di Avellino, in via Fariello, sarà aperto h24 tutti i giorni, inclusi i festivi.

La sosta nell’autorimessa, sita al piano interrato e dotata di 220 posti, sarà disciplinata da tariffe orarie:

Parcheggio gratuito per i primi 15 minuti

Dal 16° minuto € 1,00 per ogni ora o frazione

€ 6,00 intera giornata

Per informazioni su abbonamenti e costi, contattare la società Tetris Easy Parking Srl, gestore del servizio, al numero 02.92101537 o via e-mail: cernusco@tetrisparking.it.

Previste agevolazioni per i possessori di abbonamento, mensile o annuale, ai servizi di trasporto gestiti da AIR Campania. I veicoli delle persone disabili, muniti di contrassegno valido, sono esenti dal pagamento della tariffa.

Per consentire al gestore le operazioni tecniche di messa in funzione della biglietteria automatica, il garage dell’Autostazione resterà chiuso dal 13 al 16 giugno (inclusi).