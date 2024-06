Eletti 40 sindaci in Irpinia. Ballottaggio ad Avellino e Montoro

La lunga giornata elettorale si chiude con 40 nuovi sindaci eletti in Irpinia. Ad Avellino e Montoro la fascia tricolore si deciderà al secondo turno. In città il testa a testa tra Antonio Gengaro e Laura Nargi si conclude, per il momento, in leggero favore per il primo ma c’è tutto il secondo tempo da giocare domenica 23 e lunedì 24. A Montoro, altro comune dove è previsto il ballottaggio, se la giocano l’uscente Girolamo Giaquinto contro Salvatore Antonio Carratù.

Ma vediamo chi sono i sindaci che hanno potuto festeggiare nel lungo week-end elettorale:

Altavilla Irpina: Mario Vanni

Bisaccia: Marcello Antonio Arminio

Bonito: Giuseppe De Pasquale

Candida: Fausto Picone

Carife: Antonio Manzi

Cassano Irpino: Salvatore Vecchia

Castel Baronia: Patrizia Reale

Castelvetere sul Calore: Enrico Cataldo

Cesinali: Dario Fiore

Chiusano San Domenico: Carmine De Angelis

Contrada: Pasquale De Santis

Domicella: Antonio Corbisiero

Grottolella: Antonio Spiniello

Melito Irpino: Michele Spinazzola

Mercogliano: Vittorio D’Alessio

Mirabella Eclano: Giancarlo Ruggiero

Montecalvo Irpino: Francesco Pepe

Montefusco: Salvatore Santangelo

Montella: Rizieri Buonopane

Morra De Sanctis: Fiorella Caputo

Moschiano: Sergio Pacia

Parolise: Antonio Ferullo

Paternopoli: Beniamino Iorio

Salza Irpina: Luigi Cella

San Michele di Serino: Michele Boccia

San Nicola Baronia: Giuseppe Moriello

Sant’Andrea di Conza: Gerardo D’Angola

Santa Paolina: Rino Ricciardelli

Savignano Irpino: Scarpone Fabio Della Marra

Taurano: Michele Buonfiglio

Taurasi: Antonio Tranfaglia

Torrioni: Annamaria Oliviero

Trevico: Nicolino Rossi

Tufo: Nunzio Donnarumma

Vallesaccarda: Franco Archidiacono

Venticano: Arturo Caprio

Villanova del Battista: Ernesto Iorizzo

Zungoli: Paolo Caruso