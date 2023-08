Autopsia per il 45enne di Volturara deceduto in un incidente in moto

Disposta l’autopsia dal magistrato di turno per chiarire la dinamica e quindi le cause della morte di un 45enne di Volturara Irpina. L’uomo ha perso la vita a seguito dell’impatto contro una ringhiera mentre stava percorrendo con la sua moto una strada di campagna. Il tragico incidente è avvenuto nella serata di sabato.

Soccorso dai passanti che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, era già morto quando è stato rinvenuto.

Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. Tra le ipotesi in piedi quella che vi sia stata l’azione di un pirata della strada o comunque di un secondo mezzo che abbia causato la perdita di controllo della moto da parte del 45enne.

Comunità sotto shock per la scomparsa del 45enne conosciuto da tutti. L’intero paese si è stretto intorno al dolore dei familiari. L’amministrazione comunale guidata da Marino Sarno, quale forma di lutto, ha sospeso le manifestazioni estive in programma per i due giorni successivi, rinviandole a data da destinarsi. Non c’era più l’animo tra la gente per fare festa. Per i funerali bisognerà attende la restituzione della salma dopo l’esame autoptico.