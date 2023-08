Opportunità di tirocinio per Non Vedenti e Ipovedenti

Ci sono ancora alcuni giorni per partecipare all’avviso rivolto alla selezione di 30 partecipanti non vedenti e/o ipovedenti per l’attivazione di tirocini formativi extracurriculari retribuiti della durata di 4 mesi, nell’ambito del progetto “L’Essenziale è Invisibile agli Occhi”.

L’iniziativa, sostenuta finanziariamente dalla Regione Campania, si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità visiva, concedendo reali opportunità professionali presso enti pubblici e privati del territorio regionale.

“Nonostante il notevole interesse finora riscontrato – affermano dalla Projenia SCS – chiediamo alle associazioni rappresentative delle persone affette da disabilità visive presenti sul territorio regionale di farsi portavoce verso i propri associati offrendo loro tale opportunità”.

I candidati interessati a partecipare devono soddisfare i seguenti requisiti:

Iscrizione al Collocamento Mirato presso il Centro per l’Impiego (CPI) competente, in ottemperanza alla Legge n. 68/99;

Residenza o domicilio nella Regione Campania;

Età compresa tra 18 e 50 anni;

Stato di disoccupazione/inoccupazione.

Le candidature verranno attentamente valutate dalla Projenia SCS, che stilerà una graduatoria basandosi sui seguenti criteri:

Criterio anagrafico;

Criterio disoccupazione/inoccupazione;

Criterio esperienze formative;

Criterio parità di genere;

Criterio esperienze professionali/associative/volontariato di almeno tre mesi.

I 30 candidati selezionati avranno l’opportunità di acquisire esperienza pratica in linea con le loro aspirazioni e con le esperienze formative pregresse. In aggiunta, riceveranno un’indennità mensile lorda di 500 euro, secondo quanto stabilito dal Regolamento Re Regione Campania del 7 maggio 2018, n. 4. Questa indennità sarà erogata al raggiungimento del 70% delle presenze mensili.

L’avviso e la domanda di partecipazione possono essere consultati al seguente link: https://www.projeniawork.net/portfolio-posts/lessenziale-e-invisibile-agli-occhi-tirocinanti/ . La richiesta, unitamente agli allegati richiesti dal bando, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 28 agosto 2023 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: projenia@pec.it.

Per ulteriori informazioni riguardo all’iniziativa e al processo di selezione, si può contattare Projenia SCS ai seguenti recapiti: Tel. 0824.1664441 – Email: staff@projeniawork.net.