“La donna sempre”: il titolo dell’incontro di lunedì al Circolo della stampa

Un momento che racchiuderà il mondo della donna in tutte le sue sfaccettature è il convegno “La donna sempre” organizzato dal movimento “Insieme per

Avellino e l’Irpinia” al Circolo della stampa di Avellino è per lunedì 11 marzo 2024 alle ore 17,00.

L’incontro vedrà la partecipazione di varie associazioni che da sempre evidenziano l’importanza della figura femminile.

Sarà molto interessante assistere al tema della donna nell’arte, a storie di donne uscite dalla dipendenza dall’alcolismo per arrivare alle tecniche di autodifesa in questo momento storico particolarmente delicato.