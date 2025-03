VIDEO-FOTO/ “Automotive e Impianti Fotovoltaici”, a Confindustria l’evento dei Vigili del Fuoco

Si è svolto oggi, 26 marzo 2025, il seminario “Automotive e Impianti Fotovoltaici”, un evento di grande rilevanza per professionisti e aziende del settore, organizzato dai Vigili del Fuoco, dall’Ordine degli Ingegneri e da Confindustria Avellino. L’incontro, ospitato presso la sede di Confindustria Avellino in via Palatucci, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento sui rischi connessi a un settore, quello energetico, in continua evoluzione, che integra mobilità sostenibile e innovazione. A partire dalle ore 9.00, esperti del settore si sono alternati per offrire una panoramica dettagliata sulle problematiche legate alla sicurezza degli impianti, analizzando le criticità emergenti e presentando le migliori strategie di prevenzione e intervento. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire agli ingegneri, ai tecnici e alle aziende strumenti concreti per affrontare in modo efficace le sfide legate all’implementazione delle nuove tecnologie, nel rispetto delle normative vigenti e delle buone pratiche di sicurezza. “Affrontare i temi della sicurezza è fondamentale per garantire un corretto sviluppo delle tecnologie e una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti”, hanno sottolineato gli organizzatori, evidenziando l’importanza di un aggiornamento costante e di un dialogo aperto tra istituzioni e professionisti del settore. L’evento, moderato dalla DVLG Dott.ssa Silvia Negri, si è aperto con i saluti istituzionali del consigliere segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, Claudio Casalino, in rappresentanza del Presidente Giovanni Acerra, a cui sono seguiti gli interventi di saluti del Presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia, e del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, Ing. Emanuele Franculli. Numerosi gli interventi tecnici che hanno arricchito il tavolo dei lavori, con il contributo di figure di spicco nel campo della sicurezza antincendio e della gestione dei rischi legati agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo elettrochimico. Il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, Ing. Michele Mazzaro, ha aperto la sessione con un approfondimento sulla prevenzione incendi nel contesto delle energie rinnovabili, seguito dall’analisi dell’Arch. Maria Angelina D’Agostino, Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, sui rischi emergenti negli incendi complessi. Di particolare interesse anche l’intervento dell’Ing. Armando De Rosa, Dirigente Prevenzione e Sicurezza Tecnica della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, che ha affrontato le problematiche di sicurezza dei sistemi di accumulo elettrochimico (BESS), illustrando le linee guida di prevenzione incendi ed esempi applicativi. A seguire, l’Ing. Diego Cerrone, Dirigente Prevenzione e Sicurezza Tecnica della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, ha presentato la nuova direttiva di prevenzione incendi nell’ambito della cosiddetta “Casa Green”, mentre l’Ispettore Antincendi Andrea Foggetti, del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, ha approfondito il tema dei rischi incendio e delle misure di sicurezza negli impianti con batterie e fotovoltaico. La giornata si è conclusa con l’intervento dell’Arch. Michele Argenio, Direttore Vicedirigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, che ha illustrato le linee guida di prevenzione incendi specifiche per gli impianti fotovoltaici. Un seminario, con una struttura importante organizzato dall’ Ispettore Antincendi Geom. Davide Argenio e l’Ing Roberto Dello Russo, che hanno messo in evidenza il ruolo centrale della sicurezza nel processo di transizione energetica, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, mondo dell’ingegneria e imprese per garantire lo sviluppo di tecnologie sempre più sicure ed efficienti.

1 of 6