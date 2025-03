Si rompe una condotta idrica: pomeriggio di disagi in sette comuni irpini

A causa di una rottura sulla condotta adduttrice DN 450mm in agro di Ariano Irpino, località Creta, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni sotto elencati è sospesa. I lavori di riparazione sono in corso; pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione dell’acqua nel pomeriggio e nella sera della giornata odierna, in funzione della durata dell’intervento in atto, che si prevede sarà completato nel tardo pomeriggio.

SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA

Comuni interessati:

ARIANO IRPINO, GROTTAMINARDA, MELITO IRPINO, MONTECALVO IRPINO, VILLANOVA DEL BATTISTA, SAVIGNANO IRPINO e GRECI.