Dolce Vita, la difesa di Festa e Guerriero non si oppone alla distruzione delle intercettazioni

AVELLINO- Nessuna opposizione da parte delle difese di Gianluca Festa e Fabio Guerriero alla distruzione di intercettazioni e ambientali riferite al procedimento denominato “Dolce Vita” richiesta dalla Procura di Avellino. Dopo che gli stessi indagati hanno avuto accesso al materiale di cui si chiedeva la distruzione, nell’udienza filtro terminata pochi minuti fa davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, gli avvocati Marino Capone e Concetta Mari hanno espresso il via libera alla distruzione degli atti. Gli stessi difensori hanno depositato una memoria in cui sollecitano la distruzione anche di una parte del materiale investigativo già confluito negli atti, che avrebbe rilievo sulla privacy degli indagati. Una richiesta sulla quale il pm Fabio Massimo Del Mauro si è riservato di accettare il profilo e la possibilità che vengano espunte dagli atti. La decisione del Gip arriverà al termine dell’udienza già fissata per il prossimo 19 maggio.