Scontro tra auto e furgone in sosta: un uomo in ospedale. E’ successo questa mattina, poco dopo le 8, sulla strada provinciale 88 all’altezza del carcere di Avellino. Una macchina in corsa è andata a sbattere contro il mezzo che, invece, era fermo. A bordo del furgone quattro persone. Il ferito, affidato alle cure dei sanitari, è stato poi trasportato al “Moscati”, mentre gli altri tre sono stati medicati direttamente sul posto.

Anche l’autista del furgone non ha riportato conseguenze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco delle centrale di Avellino che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l’area dove si è verificato l’incidente.