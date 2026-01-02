Auto si ribalta, conducente incastrato tra le lamiere

Montemiletto- Auto si ribalta e il conducente resta incastrato nel veicolo. É quanto avvenuto pochi minuti fa in una curva poco distante allo stabilimento Fma. Le cause dell incidente sono in corso di accertamento. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino che sta lavorando per estrarre dell’abitacolo il conducente, rimasto incastrato nella vettura. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.