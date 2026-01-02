Un’irpina al Tribunale di Sorveglianza di Napoli: la dott.ssa Adelina Galdo nominata dal CSM per il triennio 2026–2028

Un importante riconoscimento istituzionale per l’Irpinia. La dott.ssa Adelina Galdo, professionista irpina, è stata nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura quale Esperta del Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2026–2028. La nomina rappresenta un traguardo di grande rilievo, che premia un percorso professionale costruito con impegno, preparazione e continuità nell’ambito della psicologia applicata al sistema della giustizia e dell’esecuzione penale. L’Esperto di Sorveglianza svolge una funzione tecnico-specialistica di supporto ai magistrati, contribuendo alle valutazioni relative ai percorsi trattamentali, alle misure alternative alla detenzione e all’attuazione dei principi costituzionali di umanizzazione e rieducazione della pena. Originaria dell’Irpinia, la dott.ssa Galdo, psicologa e psicoterapeuta, rappresenta un esempio concreto di quei giovani professionisti che scelgono di restare legati alle aree interne, investendo nella formazione e nel lavoro, senza cedere alla logica dell’abbandono. Un percorso che testimonia come impegno, resilienza e continuità possano condurre a incarichi di alto profilo anche partendo da territori spesso penalizzati dallo spopolamento. La sua nomina assume pertanto anche un valore simbolico per il territorio irpino, offrendo un messaggio positivo alle nuove generazioni: non mollare, credere nelle proprie competenze e nelle proprie radici può tradursi in opportunità concrete e riconoscimenti istituzionali di livello nazionale. Con l’avvio del triennio 2026–2028, la dott.ssa Galdo opererà come Esperta mettendo a disposizione competenze professionali e sensibilità istituzionale in uno dei settori più delicati e rilevanti dell’ordinamento giudiziario italiano.