Emporio Solidale in Alta Irpinia, lunedì l’inaugurazione ufficiale

Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 11:00 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Emporio Solidale in Alta Irpinia, presso il Cortile del Municipio di Sant’Angelo dei Lombardi, con ingresso da via IV Novembre.

Il Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” è beneficiario di un finanziamento della misura 1.3.2. del PNRR, denominato “Stazioni di posta” finalizzato a sostenere le persone senza fissa dimora e in condizione di fragilità, favorendo percorsi di autonomia e inclusione sociale.

Il progetto prevede diversi servizi: ascolto e orientamento; percorsi personalizzati; consulenze gratuite; residenza e servizi postali; sportello digitale; igiene personale e lavanderia; beni essenziali; orientamento al lavoro; accoglienza notturna; beni per animali domestici. Interventi realizzati in collaborazione con la cooperativa “Il Germoglio” e una rete di istituzioni e associazioni del territorio, tra i quali Oratorio Don Siro Colombo ASD – APS, Galea ODV, Confraternita di Misericordia di Torella dei Lombardi ODV.

Antonio Vella presidente del Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” sottolinea l’importanza e la concreta ricaduta sociale del progetto: «Un primo intervento riguarda la creazione di un Emporio Solidale al fine di promuovere la solidarietà e il sostegno alle persone in difficoltà. L’Emporio, in collaborazione con la cooperativa “Il Germoglio”, capofila di un’Ats, rappresenta una importante iniziativa di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Inoltre, l’investimento – afferma Vella – ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all’alloggio temporaneo, in appartamenti a in case di accoglienza, e offrire foro servizi completi sia con il fine di promuoverne l’autonomia che per favorire una piena integrazione sociale».

Nel corso dell’inaugurazione sarà presentato il progetto e tutte le realtà coinvolte.