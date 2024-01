Auto rubata recuperata dalla Stradale sull’A16: in fuga i ladri

I sospetti, accortisi della presenza della pattuglia, nonostante gli ammonimenti “ALT POLIZIA” sono fuggiti in direzioni diverse, tenendo alcune buste tra le mani. Nonostante la posizione impervia del veicolo, i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo con non poche difficoltà. L’accertamento ha rivelato che si trattava di un’auto di provenienza furtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario.

Nel corso della verifica, è stato rinvenuto sul seggiolino lato passeggero un “Jammer”, un disturbatore di frequenze con 12 antenne in funzione, posizionato nell’alloggio accendisigari. Si tratta di uno strumento progettato per inibire le frequenze, ostacolando il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza delle auto, presumibilmente utilizzato per agevolare il furto del veicolo e impedirne la localizzazione. Questa attrezzatura, insieme a una chiave millerighe sospetta di essere stata utilizzata per lo smontaggio dei pezzi, è stata sequestrata.

Ulteriori indagini della polizia giudiziaria saranno condotte per identificare gli autori di questo tentato furto.