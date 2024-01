Eurochocolate, giovedì secondo appuntamento con gli esercenti della città

Si avvicina il secondo incontro tra l’Amministrazione comunale di Avellino e i commercianti in preparazione dell’evento Eurochocolate. La vicesindaca responsabile delle Attività produttive e del Turismo Laura Nargi ha nuovamente convocato gli esercenti del capoluogo per consolidare la collaborazione in vista del prestigioso appuntamento internazionale programmato dal 9 al 14 febbraio prossimi.

L’incontro è programmato per giovedì 18 alle ore 15 a Palazzo di Città. Dopo l’apprezzato coinvolgimento registrato nell’ultima sessione tecnica tenutasi giovedì scorso, durante la quale sono stati presentati i cinque moduli concepiti per incentivare la partecipazione attiva di ogni categoria (“Menu tutto Cacao” – “Gli artigiani del dolce” – “Choco Vetrina” – “Choco Aperitivi e “Choco Colazioni” – “Choco Farm”), l’obiettivo ora è approfondire le proposte e definire ulteriormente una strategia condivisa.

“La presenza a Eurochocolate rappresenta un’opportunità di grande importanza per consolidare l’immagine del nostro capoluogo – sottolinea Nargi -. Stiamo riscontrando un notevole entusiasmo. Attraverso questi incontri tecnici e operativi miriamo a garantire che ogni categoria commerciale possa esprimere al meglio il proprio potenziale. Nulla – conclude – sarà lasciato al caso”.