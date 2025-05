Ad Ariano gazebo informativo del PSI sui quesiti referendari dell’8 e 9 giugno

Domenica 1 Giugno 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, in Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, il Partito Socialista Italiano sarà presente con un gazebo informativo dedicato ai quesiti referendari in programma per i prossimi 8 e 9 giugno 2025.

I socialisti convintamente invitano a votare 5 Si per i quesiti referendari, che puntano a

migliorare la condizione di vita dei lavoratori e dare cittadinanza a chi ancora non ce l’ha.

L’obiettivo dei referendum è ripristinare le tutele in caso di licenziamenti illegittimi,

contrastare l’abuso di contratti precari, estendere la responsabilità della sicurezza sul lavoro a committenti, appaltatori, subappaltatori, abbreviare i tempi per avviare le procedure di riconoscimento della cittadinanza.

Questioni che richiamano direttamente i principi fondanti la Costituzione repubblicana, in

un contesto politico e culturale che vede ogni giorno i diritti e la dignità delle donne e degli uomini che vivono in questo Paese calpestati da logiche di profitto e prevaricazione.

Andare a votare significa scegliere da che parte stare. Il voto è uno strumento potente.