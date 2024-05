Auto in fiamme sull’A16: i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Intorno alle ore 16:00 di oggi 23 maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 36 in direzione Napoli, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. L’uomo alla guida, proveniente da Bari e diretto nel Napoletano, non ha subito conseguenze, oltre che un comprensibile spavento.