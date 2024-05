Confindustria Avellino all’assemblea nazionale per l’elezione del nuovo Presidente

All’assemblea privata di Confindustria Nazionale che si è svolta oggi a Roma e che ha eletto il nuovo Presidente Emanuele Orsini, industriale emiliano del settore legno ed alimentare, era presente una delegazione di imprenditori irpini.

Il Presidente Emilio De Vizia unitamente al direttore Crescenzo Ventre ed ai colleghi intervenuti, ha avuto modo di confermare il sostegno al nuovo Presidente da parte di Confindustria Avellino, che fin dal primo momento ne ha appoggiato la candidatura.

Nella relazione del neo Presidente appello all’unità ed apertura al dialogo, ma con grande attenzione alle sfide da affrontare nel prossimo futuro.

Al termine delle votazioni e della proclamazione del trentaduesimo Presidente di Confindustria si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati di anzianità per i dipendenti di tutte le associazioni territoriali e nazionali che fanno parte del sistema confederale.

Quest’anno tra i premiati anche Caterina Fiore di Confindustria Avellino che ha ricevuto l’attestato per i 40 anni di servizio, motivo di orgoglio per il Presidente De Vizia e per tutta l’Associazione.