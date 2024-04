Auto in fiamme a Marzano, indaga il Commissariato di Lauro

MARZANO DI NOLA- Una utilitaria in fiamme nel parcheggio alle spalle della Chiesa di San Trifone nella tarda serata di ieri. Intorno alle ventitré sono intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e il personale dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino e quelli di Nola. Le fiamme avrebbero lievemente attinto anche due vetture vicine, per fortuna senza grossi danni alle stesse. La vettura in uso ad un sessantenne del posto, senza alcun precedente, che non avrebbe ricevuto minacce né particolari questioni. Si dovrà quindi attendere la relazione dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sono partite dal vano motore della vettura. Per ora non si esclude nessuna ipotesi, anche quella di un atto doloso. Sulla vicenda sono in corso tutti gli accertamenti, anche mediante eventuali telecamere di sorveglianza private attive nell’area per ricostruire quanto è avvenuto.