Movimento 5 Stelle, a Montoro inaugurata la sede dei pentastellati

MONTORO – Ieri, sabato 6 aprile, alle ore 17:00, è stata inaugurata la sede del Movimento 5 Stelle di Montoro, in località Torchiati.

Presenti all’evento la Rappresentante del Gruppo Territoriale Rosalba Pellecchia, il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, Vincenzo Ciampi, coordinatore provinciale e consigliere regionale, Michele Gubitosa, Vicepresidente Nazionale del Movimento 5 Stelle.

Le porte della nuova sede si sono aperte ai tanti attivisti, simpatizzanti e cittadini che credono nei valori del Movimento stesso. Un vero e proprio punto di riferimento, che lavorerà con determinazione per portare avanti dei principi, quelli giusti, per far crescere una comunità civile.

“Queste sedi sono in linea con quello che stiamo facendo in tutta Italia e dobbiamo sempre di più portare i cittadini con un rapporto diretto con il Movimento 5 Stelle – afferma Michele Gubitosa – In questo modo, stando vicino ai territori e raccogliendo sempre di più le istanze dei cittadini, cercheremo di migliorare la nostra offerta per l’ultimo miglio che sono i Comuni” – conclude Gubitosa.

“Continua il progetto del movimento di radicamento sui territori con la costituzione di Gruppi Territoriali e l’apertura di “spazi a 5 stelle” – afferma Vincenzo Ciampi – . Il Movimento crede fermamente che il radicamento territoriale sia fondamentale per un movimento che voglia essere vicino ai cittadini, ascoltare le loro esigenze e proporre soluzioni efficaci e partecipate” – conclude Ciampi.