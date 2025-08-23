Alto Calore: tutti i disservizi del fine-settimana

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei seguenti Comuni:

– Villamaina: tutto il territorio comunale, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Sant’Angelo dei Lombardi: serbatoio Petrile, dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto e dalle

– Sturno: tutto il territorio comunale, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto 2025 alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Frigento: serbatoio Lappierti, serbatoio San Marco e Partitore Centro Urbano, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto:

– Lioni: serbatoio San Bernardino, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Gesualdo: serbatoio Lappierti, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Torella dei Lombardi: serbatoio loc. Porrara, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto;

– Sturno: tutto il territorio comunale, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Frigento: serbatoio Lappierti, serbatoio San Marco e Partitore Centro Urbano, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Gesualdo: serbatoio Lappierti, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Torella dei Lombardi: serbatoio loc. Porrara, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto;

– Sant’Angelo a Cupolo: dalle ore 21:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 21:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Lapio, San Mango sul Calore (Fraz. Poppano), Pratola Serra, Prata di Principato Ultra, Montefredane (Serbatoio Arcella), Grottolella e Manocalzati (serbatoio Torre Calzisi): dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Villamaina: tutto il territorio comunale, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Sant’Angelo dei Lombardi: serbatoio Petrile, dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Lioni: serbatoio San Bernardino, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto;

– Quadrelle (serbatoio Alto) e Sirignano: dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedi 25 agosto 2025.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.