Auto ferma davanti al Tribunale centrata da una vettura: occupanti feriti, uno in Ospedale

AVELLINO- Nella notte tra sabato e domenica una vettura, parcheggiata lungo lo spazio adiacente all’ingresso della porta carraia del Tribunale e’ stata centrata in pieno da un’altra vettura, che procedeva verso la deviazione per il carcere Borbonico. L’urto violento non solo ha danneggiato la carrozzeria della vettura parcheggiata ma anche sbalzato i due occupati, che erano all’interno. Per entrambi sono state necessarie cure mediche, uno dei due occupanti a causa di una vistosa ferita alla testa e’ stato costretto a rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso. Sul posto i Carabinieri, che hanno avviato tutti i rilievi del caso e gli accertamenti per i quali la vettura si e’ schiantata contro quella in sosta.