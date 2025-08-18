Barriere Architettoniche al Duomo, Esposito M.I.D.: “Ad oggi non sono seguiti fatti concreti“

Sulle Barriere Architettoniche al Duomo emergono ulteriori elementi Esposito M.I.D.: “In un’intervista rilasciata ai media odierni la Diocesi si chiede: “Dove sono finiti i fondi utili alla realizzazione del progetto di accessibilità condiviso col Comune di Avellino che aveva ottenuto anche il parere della soprintendenza?”.

In un’intervista odierna apparsa sui media sulla questione dal M.I.D. denunciata riguardo le barriere architettoniche al Duomo sul caso dalla Diocesi emergono ulteriori elementi rilevanti, ovvero ci si chiede del mancato stanziamento dei fondi utili e necessari alla realizzazione del progetto di accessibilità alla cattedrale da parte del Comune che avrebbe consentito e sicuramente facilitato l’accesso agevolato al luogo religioso da parte dei cittadini con disabilità, ma anche di mamme con passeggini e anziani con problematiche motorie.

Anche in questo caso il M.I.D., guidato da Giovanni Esposito, denuncia come mai alle promesse ma soprattutto agli impegni assunti le varie amministrazioni comunali in carica dal 2013 almeno, ovvero da quando si è iniziato a parlare e discutere del progetto di accessibilità al Duomo anche all’interno dell’allora Consulta Comunale Associazioni Persone con Disabilità e mai accolto con favore o discusso dalla politica, ad oggi non sono seguiti i fatti concreti né qualcosa sia cambiato, ci chiediamo dove sono finiti quei fondi, speriamo e ci auguriamo in altri servizi e interventi utili a risolvere un disservizio o una problematica ai danni dei soggetti fragili della nostra comunità.

Sulla questione fondi il Commissario Prefettizio al Comune di Avellino Giuliana Perrotta accenda i riflettori.