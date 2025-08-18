Tutela degli animali, la Commissione parlamentare annuncia un tour nella provincia di Avellino

Dalla XII Commissione dell’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud arriva un’iniziativa dedicata alla tutela degli animali. Dopo le numerose segnalazioni ricevute da associazioni e cittadini, la Commissione annuncia l’avvio di un tour di ascolto nella provincia di Avellino. A partire da settembre, la presidente Sara Spiniello incontrerà volontari, attivisti e realtà locali impegnate sul territorio per raccogliere testimonianze, individuare criticità e promuovere azioni concrete in favore del benessere animale.

“A seguito di numerose segnalazioni da parte di associazioni animaliste e del confronto con diverse realtà locali, la XII Commissione tutela e diritti degli animali dell’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori, annuncia l’organizzazione di un tour di incontri sul territorio provinciale di Avellino. L’obiettivo è conoscere da vicino le esperienze di chi si impegna quotidianamente per il benessere degli animali, ascoltare le storie di volontari e cittadini sensibili a questa tematica e dialogare con le realtà che operano sul campo.

La Commissione si dedica costantemente a temi animalisti in tutto il Paese grazie alla presenza dei portavoce sparsi su tutto il territorio nazionale. “Riteniamo fondamentale mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le realtà locali e le volontarie e i volontari animalisti, per condividere esperienze, individuare bisogni e lavorare insieme per migliorare le condizioni degli animali sul nostro territorio” ci dice la Presidente Sara Spiniello la quale annuncia che “a partire da settembre, io stessa, in collaborazione con gli altri membri, dedicherò del tempo a visitare diverse zone della provincia, incontrando chi si impegna con passione in questo ambito”.