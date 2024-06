250° Anniversario Guardia di Finanza: si è concluso il torneo di Calcio a 5

Si è concluso, nei giorni scorsi, presso Centro Sportivo “Flipper-Manganelli” delle Fiamme Oro, sito in Rione Parco – Avellino, l’edizione del torneo di Calcio a 5 “Un calcio per la legalità”, organizzato dal Comando Provinciale Avellino nell’ambito delle iniziative per il 250° Anniversario della Guardia di Finanza, a cui hanno aderito le rappresentative dei Carabinieri, dell’Esercito, della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e dei giornalisti.

La finale, combattutissima, disputata tra la rappresentativa GdF di Sant’Angelo dei Lombardi e il 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito, alla presenza del Comandante Provinciale – Col. Salvatore Minale, diretta dal sig. Domenico De Girolamo della Sez. A.I.A. di Avellino, ha visto il successo delle fiamme gialle altirpine solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul risultato di 4 a 4. Anche i calci di rigore sono terminati in parità, grazie agli interventi dei due portieri che hanno neutralizzato un tiro di rigore a testa: nella fase “ad oltranza” è stata ancora decisiva

la parata del Fin. TSA Marco Galasso che ha “ipnotizzato” l’avversario nel 7° rigore decisivo.

La vittoria del torneo è stata dedicata a Vincenzo Wilhelm Barbone, “responsabile accompagnatore” del team, ispettore della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi prematuramente scomparso in data 4 giugno scorso.

Nella finale “di consolazione”, la Polizia di Stato ha avuto la meglio sulla rappresentativa GdF del Comando Provinciale, con il risultato di 6 a 3, aggiudicandosi il 3° posto.

Il premio “Disciplina” è andato alla formazione della Polizia Penitenziaria che, nelle gare disputate, non ha ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte degli arbitri.

Il torneo, svoltosi in un clima di amicizia, rispetto e sportività, ha avuto il plauso di tutti i partecipanti che ne hanno auspicato una prossima edizione.

La cerimonia di premiazione avverrà il prossimo 26 giugno in Avellino, Piazza Libertà, a partire dalle ore 18:00, in occasione della celebrazione in Irpinia del 250° anniversario della fondazione del Corpo.