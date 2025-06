Auto completamente carbonizzata con un cadavere all’interno: orrore tra Monteforte e Forino

Auto completamente carbonizzata con un cadavere all’interno, anche quest’ultimo carbonizzato, tanto che non si riesce neanche a distinguere il sesso della persona. Il rinvenimento è avvenuto pochi minuti fa nelle campagne tra Monteforte e Forino, in località Breccelle. La vettura è distrutta per cui agli inquirenti è impossibile anche risalire al numero di targa e al momento è ignota l’identità della vittima. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco.