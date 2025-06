“Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA”: oggi la presentazione del libro di Raffaele Romano

Oggi Venerdì 27 Giugno 2025 alle 18,00 presso il Mondadori Book Store di Avellino in corso Vittorio Emanuele viene presentato il libro di Raffaele Romano “Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA”.

A moderare il dibattito sarà Pasquale Luca Nacca presidente dell’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, seguiranno gli interventi del giornalista Fiore Carullo, dello storico Ottaviano De Biase, fresco di riconoscimento tra i dieci finalisti del premio Camaiore, e l’autore del testo, il giornalista Raffaele Romano.

L’avvocato penalista ed attrice Elisabetta Iannaccone con le sue letture accompagnerà gli spettatori in questo percorso, potrebbe dirsi inedito, visto che i servizi segreti statunitensi hanno dato la possibilità all’autore di far emergere documenti importanti sulla storia d’Italia tra anni ’70 e ’80 del secolo scorso, con tre grandi statisti a confronto e con l’attualità della politica estera tutta da decifrare. Non mancherà una parentesi a sorpresa su un personaggio di spicco della storia italiana, che pochi o nessuno ha mai detto.