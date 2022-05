Autismo, l’Asl punta sulla mototerapia per volare alto

Autisimo, l’Asl punta sulla mototerapia per volare alto. Grande entusiasmo questa mattina presso lo stadio “Nino Iorlano” di Lioni per la manifestazione che ha visto come ospite d’eccezione il campione di motocross freestyle Alvaro Dal Farra.

Un importante momento di aggregazione e di condivisione per gli ospiti del centro autismo di Sant’Angelo dei Lombardi che ha organizzato l’evento in colloborazione con l’Amdos di Ariano Irpino.

Tra i presenti, oltre il manager dell’Asl di Avellino Maria Morgante, anche l’ex presidente del consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio.