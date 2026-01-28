“Con politica di rigore recuperati 10 milioni e allontanato lo spettro del dissesto”

«Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, insieme ai sub-commissari, ai dirigenti e agli impiegati del Comune, per portare avanti gli obiettivi prefissati. Come sapete, avevamo vincoli economico-finanziari che hanno imposto una politica di rigore, ma siamo riusciti a reperire in questi mesi dieci milioni di euro e ad allontanare lo spettro del dissesto dal Comune».

Lo ha dichiarato la commissaria prefettizia di Palazzo di Città, Giuliana Perrotta, questa mattina in occasione dell’inaugurazione ufficiale della sede dell’Urban Center di Avellino. «Uno spazio che mi auguro diventi un laboratorio permanente di idee, aperto e inclusivo, capace di accogliere punti di vista diversi e di trasformarli in progetti concreti per la città», lo ha definito la dott.ssa Perrotta.

Tornando poi sulla politica definita «restrittiva e di rigore» adottata in questi mesi, la commissaria ha precisato: «Questa politica non ha impedito agli uffici di elaborare altri progetti, di richiedere nuovi finanziamenti e di intravedere degli interventi che possono migliorare la qualità della vita di questo territorio. Ora tutti questi progetti vanno messi a terra», ha concluso la commissaria prefettizia.