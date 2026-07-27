Montoro, Carabinieri e sport in occasione dell’European Universities Games 2026

L’Arma scende in “campo”. Questa volta non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche per promuovere un sano valore come lo sport.

Nell’ambito dei giochi organizzati dall’Università degli Studi di Salerno (UNISA), ieri a Montoro, nello stadio “Sandro Pertini”, si è svolta la giornata dedicata al calcio e alla pallamano, a cui personale della Compagnia Carabinieri di Solofra unitamente a quello della Sezione Pugilato di Napoli, ha partecipato allestendo un proprio “stand “al fine di promuovere i valori sportivi radicati nell’istituzione. Lo stand, a cui hanno fatto visita circa 400 studenti ed accompagnatori, ha consentito ai giovani di interfacciarsi con i militari presenti che hanno risposto ai numerosi quesiti sulla storia dell’Istituzione, dei vari reparti esistenti, e sulla possibilità di accedere al Centro Sportivo Carabinieri, di cui fanno già parte numerosi atleti di rilevanza mondiale. Lo stand, tra l’altro, è stato progettato anche come un punto di incontro tecnologico/interattivo per cui sono stati proiettati filmati istituzionali e immagini riguardanti le imprese sportive degli atleti del Gruppo Sportivo dell’Arma, distribuiti gadget, ed in tema di sensibilizzazione all’educazione stradale fatto percorrere il “tappeto di simulazione alcol e droga”, che con l’ausilio di specifici occhiali consente di simulare la guida sotto l’influenza delle citate sostanze.

Nel corso della visita, non è mancato il mettersi “alla prova” con i militari presenti della Sezione Carabinieri Pugilato di Napoli con i quali numerosi giovani si sono confrontati prendendo parte ad alcune sessioni addestrative mirate a far conoscere tecniche di difesa personale. È stata una sana occasione di crescita e divulgazione dello “spirito” Arma inteso come legame che unisce l’Istituzione alle persone, ed in particolare ai giovani, perché nello sport come nel lavoro il “gioco di squadra” conta più del singolo.