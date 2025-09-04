Atripalda, droga e aggressione ai Carabinieri, Liotti sceglie l’abbreviato: in aula l’8 ottobre

ATRIPALDA- Sara’ giudicato con il rito abbreviato il quarantaduenne pregiudicato Francesco Liotti, arrestato nel maggio scorso ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina (nascosta negli slip), attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. La difesa del quarantaduenne, rappresentata dal penalista Costantino Sabatino, ha infatti chiesto il processo con il rito abbreviato, quello che sara’ celebrato davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza il prossimo 8 ottobre. Il Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali aveva infatti accolto la richiesta del pm Antonella Salvatore di procedere con il rito del giudizio immediato (senza cioè passare attraverso l’udienza preliminare) nei confronti di Liotti, che aveva aggredito e procurato lesioni a tre carabinieri che stavano procedendo ad un controllo nei suoi confronti. Nella disponibilità del quarantaduenne circa 48 granmni di cocaina, da cui secondo le analisi disposte dalla Procura avrebbe potuto ricavare ben 229 dosi di sostanza stupefacente.