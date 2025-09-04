Da Potenza al Moscati per un delicato intervento al bacino

È arrivata questa mattina in eliambulanza dall’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza una giovane di 23 anni, residente a Savona, coinvolta in un gravissimo incidente stradale. Dopo giorni di ricovero in Rianimazione in condizioni critiche, la ragazza è stata affidata oggi alle cure dei professionisti dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, ormai centro di riferimento per la gestione dei traumi complessi, in particolare per il trattamento delle fratture di bacino e di anca. Qui, nelle prossime ore, sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico proprio per la ricomposizione di una complessa frattura al bacino.

Fiducioso sul recupero di buone condizioni di salute, il direttore dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, Antonio Medici: «La situazione è sotto controllo – afferma il primario -. La paziente presenta anche altre fratture, ma al momento è vigile, sveglia e collaborante. Siamo stati in stretto contatto con l’ospedale San Carlo, dove gli operatori hanno provveduto a far superare nel migliore dei modi il momento più critico alla 23enne per poi trasferirla alla nostra Azienda per procedere con l’intervento. Stiamo completando tutti gli esami propedeutici all’operazione, che, dai primi riscontri strumentali, dovrebbe potersi svolgere senza particolari problemi. Sono certo che andrà tutto bene».

«Questo trasferimento d’urgenza da Potenza conferma che l’Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Moscati – evidenzia il Direttore Generale Germano Perito – è un’eccellenza non solo regionale ma ormai anche extra-regionale, soprattutto per la gestione delle fratture di bacino. Il riconoscimento alla nostra Unità è il risultato della competenza, della professionalità e della dedizione dell’affiatata squadra guidata da Antonio Medici. La sanità trova la sua più grande soddisfazione proprio quando, grazie a interventi importanti, si restituiscono speranza e futuro, in particolare ai giovani».