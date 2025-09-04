Consorzio Servizi Sociali A4, il commissario annulla la delibera che indico’ l’ex sindaco Nargi

AVELLINO- Il commissario prefettizio Giuliana Perrotta annulla in “autotutela” la delibera di giunta del 6 giugno scorso che aveva indicato per il Comune di Avellino l’ex sindaco Laura Nargi al Consorzio dei Servizi Sociali A4. Si tratta della delibera del 6 giugno scorso “esecutiva, ad oggetto:

“Presa d’atto dimissioni e nomina nuovo Presidente del C.d.A. dell’Azienda Speciale consortile A04”, veniva indicato il Sindaco di Avellino, dott.ssa Laura Nargi, come componente individuato dal Comune di Avellino per il Consiglio diAmministrazione dell’Azienda Speciale consortile A04, per

essere poi nominato, ai sensi dell’art.8 dell’atto costitutivo quale Presidente del C.d.A. in seno all’Assemblea consortile”. Secondo la valutazione del commissario prefettizio: la modalità di approvazione della delibera G.C. n.197 del 6.06.2025, per la manifestazione di voto da parte dell’ex Sindaco Nargi, ha comportato il mancato rispetto dell’art.78 comma 2 del d. lgs. n.267/00, che recita: “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici,…omissis..”, l’obbligo di astensione preclude il potenziale conflitto di interessi, garantendo l’imparzialità e

la trasparenza dell’azione amministrativa”. Tra l’altro e’ stata richiamata anche una decisione dell’Anac, che: “con Atto del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 30 luglio 2024, ha dichiarato che il Sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo Presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali, in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7”.