Atripalda, coltellate per un passaggio negato: lunedì davanti al Gip

ATRIPALDA- Tre fendenti con una lama di sette centimetri al torace, addome e ad una coscia. Quelli inferti la notte scorsa dal trentunenne Claudio Naccarelli al quarantasettenne Alberto Caliano che si trova ricoverato al Moscati in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione operata dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, il giovane che si trovava in stato di alterazione psicofisica, avrebbe colpito l’uomo nei pressi di un bar di Parco delle Acacie per futili motivi. In buona sostanza la reazione di Naccarelli sarebbe scaturita dal rifiuto di Caliano di dargli un passaggio in auto fino a casa. Da qui la lite, mentre il quarantasettenne ferito si trovava insieme ad altre persone e poi le coltellate.

L’accusa nei confronti di Naccarelli è di tentato omicidio e detenzione di arma. Nei suoi confronti è scattato l’arresto. Proprio nel carcere di Bellizzi Irpino, dove è stato condotto nella notte su disposizione del pm di turno della Procura di Avellino, il sostituto Fabio Massimo Del Mauro, si terrà lunedì mattina l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Gip del Tribunale di Avellino Paolo Cassano. Naccarelli à difeso dal penalista Alfonso Maria Chieffo.