I risultati dei controlli “Ferragosto sicuro” disposti dal Questore

Allo scopo di prevenire fenomeni di violazione di norme di legge connessi all’aggregazione di giovani, la cosiddetta “movida” e contrastare i reati contro il patrimonio, così come stabilito in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena e disciplinato con apposite ordinanze del Questore, sono stati rafforzati, nelle giornate del 13, 14, 15, 16, 17 e 18 agosto, i servizi di controllo sia in ambito cittadino, tenuto conto delle molteplici manifestazioni correlate al “Summer festival Avellino”, che nei comuni della provincia sede di Commissariati distaccati, per garantire un sereno periodo di ferragosto.

I servizi posti in essere hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, Polizia Stradale e di unità del Reparto Prevenzione Crimine Campania. In particolare i servizi predisposti nelle fasce orarie serali e notturne, supportati anche dall’ausilio di presidi fissi in città come il camper della Polizia di Stato, per fornire una maggiore visibilità istituzionale nonché punto di contatto per qualsiasi esigenza, hanno interessato le principali arterie stradali dal capoluogo, quali Via de Concilis, Corso Vittorio Emanuele, Viale Itala, centro storico, Via Tuoro Cappuccini e zone limitrofe, dove insistono pub e locali commerciali aperti fino a tarda notte.

Particolare attenzione è stata posta in prossimità dell’uscita dei caselli autostradali e nelle principali arterie che conducono in città in considerazione del previsto, considerevole, afflusso di autovetture e persone provenienti da comuni limitrofi.

Effettuati 98 posti di controllo con questi risultati:

Identificate 1265 persone;

Controllati 836 veicoli;

Effettuati 138 controlli a persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari;

Elevate 83 infrazioni al codice della strada;

Ritirate 2 patenti di guida;

Un 18enne di Avellino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto indagato per il reato di tentato furto di una bicicletta elettrica.

Inoltre una 59enne di nazionalità romena è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto indagata per il reato di truffa. La donna, impiegata presso un’agenzia di credito, aveva chiesto alla “vittima” la somma di circa 300 euro necessaria, a suo dire, per ottenere con largo anticipo, un prestito di 3000 da lui richiesto precedentemente.

Ed ancora: un 26enne residente a Cervinara è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento, perché indiziato di essere responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. La denuncia a carico del 26enne è scattata a seguito di querela sporta dalla convivente la quale ha riferito agli Agenti di essere stata maltratta verbalmente in più circostanze.

Nella tarda serata di venerdì 18 agosto gli Agenti del Commissariato di Cervinara sono intervenuti nei pressi della locale villa comunale a seguito di segnalazione di lite tra giovani. Giunti sul posto gli operatori individuavano un ragazzo che aveva subito un’aggressione e riportato una ferita al braccio destro, presumibilmente provocato da un oggetto in vetro. Prontamente soccorso è stato trasportato presso l’ospedale di Benevento dove è stato giudicato guaribile in 6 giorni. Sono in corso accertamenti per identificare l’autore del ferimento.

Infine nella prime ore della mattinata di oggi, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto all’interno di una FIAT Panda, rintracciata nel capoluogo a seguito di segnalazione di furto compiuto in data 17 agosto scorso a Salerno e parcheggiata in una strada del centro, un involucro in cellophane contenente circa 100 grammi di hashish. Gli operatori nel corso di accurati controlli al veicolo hanno anche appurato che la vettura, verosimilmente “cannibalizzata”, risultava con il numero di telaio contraffatto a seguito di nuova punzonatura. Sono in corso ulteriori accertamenti.