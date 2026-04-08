Lacedonia, variazione orari trasporto pubblico per chiusura ex S.S. 303

Si informa la cittadinanza che, a causa della chiusura della ex S.S. 303 (Km 47+300) disposta dalla Provincia di Avellino per dissesto idrogeologico, il servizio di trasporto pubblico subirà le seguenti variazioni:
- Linea 29-AV (S. Angelo dei Lombardi-Andretta-Bisaccia-Aquilonia): la corsa delle 05:40 da Bisaccia per Lacedonia è ANTICIPATA alle ore 05:20.
- Linea 11-AV (Grottaminarda-Anzano-Vallata-Lacedonia): la corsa delle 13:00 da Grottaminarda per Lacedonia centro è ANTICIPATA alle ore 12:50.
Si comunica inoltre che, a causa delle deviazioni obbligatorie, le coincidenze con altre direttrici potrebbero non essere garantite. Si consiglia ai pendolari e agli studenti di prestare massima attenzione ai nuovi orari validi fino a cessate esigenze.