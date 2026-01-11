Atripalda, auto in fiamme nella notte: sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

ATRIPALDA- Auto in fiamme nella notte ad Atripalda. L’incendio è avvenuto intorno alle tre e mezza della scorsa notte in via Tiratore. Sul posto sono intervenuti per domare le fiamme i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Gli accertamenti sulla natura del rogo alla vettura di un residente della zona.