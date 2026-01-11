Bomba carta davanti ad un palazzo di Montoro: indagano i Carabinieri

MONTORO- Erano da pochi minuti passate le tre di notte quando alla frazione di Piazza di Pandola un boato ha svegliato i residenti della zona . Una deflagrazione, verosimilmente causata da una bomba carta piazzata davanti ad un condominio di Via Rio Secco, danni al portone di ingresso e all’androne del palazzo. Nessun danno alle persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri della Compagnia di Solofra per avviare gli accertamenti.