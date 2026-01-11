Frana sulla S.P. 88, convocato il Comitato Operativo Viabilità

A seguito della frana che ha interessato la Strada Provinciale 88 nel territorio del Comune di Contrada, la Prefettura di Avellino ha convocato una riunione del Comitato Operativo Viabilità. L’incontro è in programma per lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 12:30.

Alla riunione parteciperanno anche i rappresentanti dei Comuni di Avellino, Contrada, Forino e Montoro, con l’obiettivo di valutare l’evoluzione della situazione e definire le misure più idonee per garantire la sicurezza e la gestione della viabilità nell’area interessata.