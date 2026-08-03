Forino, mercoledì 5 agosto si presenta il libro dedicato agli internati civili

Una vicenda poco conosciuta della storia locale si intreccia con una delle pagine più drammatiche del Novecento. Mercoledì 5 agosto, alle ore 20:30, presso Palazzo Caracciolo di Forino, sarà presentato il volume Gli internati liberi di Forino. Internamento civile e persecuzione razziale nell’Italia fascista (1940–1943), di Paolo D’Amato, pubblicato da Terebinto Edizioni, casa editrice irpina impegnata nella valorizzazione della storia e della cultura del territorio.

Frutto di un lungo lavoro di ricerca archivistica, il volume nasce dal ritrovamento del Registro degli Internati conservato nell’Archivio Storico del Comune di Forino e ricostruisce le vicende degli uomini e delle donne costretti al soggiorno forzato nel paese durante gli anni del fascismo. Attraverso documenti amministrativi, biografie e fonti d’archivio, il libro restituisce identità e memoria a ebrei stranieri, oppositori politici, profughi e “stranieri nemici”, mostrando come anche una piccola comunità dell’Irpinia sia stata coinvolta nelle politiche di persecuzione del regime.

L’iniziativa vedrà i saluti del sindaco di Forino Antonio Olivieri, di Ettore Barra per Terebinto Edizioni e di Luigi Bruno, presidente di ProCastello APS.

Seguiranno gli interventi di Gabriele Perrotti e Gianni Festa, mentre l’incontro sarà moderato da Rosalia Spolverino. Sarà presente l’autore Paolo D’Amato, che illustrerà il percorso di ricerca alla base del volume e dialogherà con il pubblico.

«Con questo volume prosegue il lavoro di Terebinto Edizioni dedicato alla riscoperta della memoria storica del territorio. La ricerca di Paolo D’Amato dimostra come le grandi vicende del Novecento abbiano attraversato anche le realtà locali, contribuendo ad arricchire la conoscenza della storia dell’internamento civile e della persecuzione razziale in Italia», sottolinea l’editore Ettore Barra.

Pur prendendo le mosse dalla realtà di Forino, il libro supera i confini della storia locale e si inserisce nel più ampio quadro degli studi sull’internamento civile durante il fascismo. Il recupero delle fonti documentarie e la ricostruzione delle vicende personali degli internati offrono un contributo significativo alla memoria collettiva e alla conoscenza di una pagina ancora poco esplorata della storia italiana.