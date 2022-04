Atripalda: 40enne evade dai domiciliari, ora è di nuovo in cella. Dopo un controllo, i carabinieri della locale stazione hanno scoperto che l’uomo – detenuto ai domiciliari – non era presente nell’abitazione prevista per tale misura restrittiva.

Rintracciato poco dopo, il 40enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.