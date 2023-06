Spaccio nel circolo a Pago, i due indagati fanno scena muta davanti al Gip Rotondi

PAGO VALLO LAURO – Padre e figlio ai domiciliari per droga, hanno deciso di non rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi. Assistiti dai loro difensori, gli avvocati Umberto Nappi e Francescantonio Maffettone, il 57enne e il 31enne, da qualche giorno ai domiciliari, si sono avvalsi di una loro precisa facoltà: quella di non rispondere.

All’esito dell’interrogatorio di garanzia, le difese hanno chiesto anche una attenuazione della misura cautelare nei confronti del trentunenne, ora si attende la decisione del Gip dopo il parere della Procura di Avellino. Due giorni fa gli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, avevano notificato anche il provvedimento di sospensione per dieci giorni del Circolo al centro di Pago Vallo Lauro, dove avvenivano cessioni di sostanza stupefacente. Un provvedimento firmato dal Questore di Avellino Nicolino Pepe. Si attende la decisione del Gip sull’istanza di attenuazione della misura per il trentenne.