Assalto all’Atm ad Andretta, torna in azione la banda della “marmotta”

ANDRETTA- Torna in azione la banda degli assalti agli Atm in Irpinia. I malviventi hanno colpito Intorno alle 3:30 di questa notte facendo esplodere, verosimilmente con la tecnica della “marmotta” l’ATM della Banca Bdm di Andretta in Corso Vittorio Veneto. Sono in corso gli accertamenti per quantificare il bottino e sono iniziate le operazioni di rilievo sul posto per rilevare eventuali tracce dei malviventi, anche sulla base dei filmati delle telecamere attive nella zona.
Redazione Irpinia
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