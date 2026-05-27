Ventidue cittadini insigniti dell’onorificenza OMRI: domani la cerimonia di consegna in Prefettura

Ventidue storie di impegno, dedizione e senso dello Stato saranno celebrate domani ad Avellino nel Salone degli Specchi della Prefettura, dove alle ore 11 il Prefetto Rossana Riflesso consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini della provincia distintisi nei rispettivi ambiti professionali, sociali e civili.

Una cerimonia dal forte valore simbolico, che accende i riflettori su donne e uomini capaci di rappresentare, spesso lontano dalla ribalta, il volto migliore dell’Irpinia attraverso il lavoro quotidiano, il servizio alle istituzioni e l’impegno verso la collettività.

L’appuntamento si terrà presso la Prefettura di Avellino alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre ai familiari degli insigniti.

Le onorificenze OMRI rappresentano uno dei più alti riconoscimenti conferiti dallo Stato italiano a cittadini che hanno contribuito con meriti particolari alla crescita sociale, culturale ed economica del Paese.

Di seguito l’elenco degli insigniti

AVELLINO

Ufficiale Gerardo Tommaso BATTAGLIA

Ufficiale Giovanni Nunzio TRABUNELLA

Cav. Sergio CAPUANO

Cav. Filiberto CARPENITO

Cav. Michele PERICOLO

Cav. Giovanna PERNA

Cav. Mario SESSA

ARIANO IRPINO

Cav. Rossana MARRA

ATRIPALDA

Cav. Ciro SIRIGNANO

Cav. Pietro SPENNATI

LAPIO

Cav. Maria Lepore

MANOCALZATI

Cav. Maria Concetta CONTE

MONTECALVO IRPINO

Cav. Pompilio CAVOTTA

MONTELLA

Uff. Roberto SICA

MONTEFORTE IRPINO

Uff. Pellegrino IANDOLO

MONTEFREDANE

Cav. Antonello PETRILLO

MONTEMILETTO

Cav. Gianluca D’AMELIO

QUADRELLE

Cav. Raffaele MANCANIELLO

ROTONDI

Cav. Fiore Giuseppe DE LUCIA

TREVICO

Cav. Maria Grazia SOLIMINE

VALLATA

Michele BIANCAMANO

VENTICANO

Cav. Anna DIGLIO