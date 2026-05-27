Ventidue cittadini insigniti dell’onorificenza OMRI: domani la cerimonia di consegna in Prefettura

Ventidue storie di impegno, dedizione e senso dello Stato saranno celebrate domani ad Avellino nel Salone degli Specchi della Prefettura, dove alle ore 11 il Prefetto Rossana Riflesso consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini della provincia distintisi nei rispettivi ambiti professionali, sociali e civili.
Una cerimonia dal forte valore simbolico, che accende i riflettori su donne e uomini capaci di rappresentare, spesso lontano dalla ribalta, il volto migliore dell’Irpinia attraverso il lavoro quotidiano, il servizio alle istituzioni e l’impegno verso la collettività.
L’appuntamento si terrà presso la Prefettura di Avellino alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre ai familiari degli insigniti.
Le onorificenze OMRI rappresentano uno dei più alti riconoscimenti conferiti dallo Stato italiano a cittadini che hanno contribuito con meriti particolari alla crescita sociale, culturale ed economica del Paese.
Di seguito l’elenco degli insigniti
AVELLINO
Ufficiale Gerardo Tommaso BATTAGLIA
Ufficiale Giovanni Nunzio TRABUNELLA
Cav. Sergio CAPUANO
Cav. Filiberto CARPENITO
Cav. Michele PERICOLO
Cav. Giovanna PERNA
Cav. Mario SESSA
ARIANO IRPINO
Cav. Rossana MARRA
ATRIPALDA
Cav. Ciro SIRIGNANO
Cav. Pietro SPENNATI
LAPIO
Cav. Maria Lepore
MANOCALZATI
Cav. Maria Concetta CONTE
MONTECALVO IRPINO
Cav. Pompilio CAVOTTA
MONTELLA
Uff. Roberto SICA
MONTEFORTE IRPINO
Uff. Pellegrino IANDOLO
MONTEFREDANE
Cav. Antonello PETRILLO
MONTEMILETTO
Cav. Gianluca D’AMELIO
QUADRELLE
Cav. Raffaele MANCANIELLO
ROTONDI
Cav. Fiore Giuseppe DE LUCIA
TREVICO
Cav. Maria Grazia SOLIMINE
VALLATA
Michele BIANCAMANO
VENTICANO
Cav. Anna DIGLIO