Amos Partenio a Baiano, continua la prevenzione in rosa

In attesa della quarta edizione di Una Luce per la Vita, prevista domenica 31 maggio 2026 a Pietrelcina (Bn), un altro pomeriggio dedicato alla prevenzione in rosa, quello di ieri a Baiano, dove l’associazione Amos Partenio ha allestito gli ambulatori per le visite gratuite.

Ad ospitare gli specialisti, le volontarie e le tantissime persone che ancora una volta hanno aderito numerose all’iniziativa sottoponendosi ai controlli gratuiti, la residenza per anziani di Villa Santo Stefano, dove hanno effettuato le visite il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Giovanni Cibelli, la nutrizionista Milena Napolitano e la psicoterapeuta Iolanda Cosenza.

“A loro vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio, per l’efficace operato che continuano a portare avanti con impegno e passione sul territorio. Si ringraziano il responsabile della Comunità Tutelare per persone non autosufficienti di Villa Santo Stefano, Mattia Lieto, per l’ospitalità e gli anziani ospiti che hanno accolto tutti con gioia. Grazie al comune di Baiano per il patrocinio all’iniziativa e a tutti quanti hanno partecipato, credendo nel grande valore della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. Un ringraziamento speciale a chi, il messaggio della prevenzione, lo porta avanti da anni insieme al dottor Carlo Iannace, dunque alle volontarie e ai volontari che continuano a dedicare tempo e sorrisi alla missione principale di Amos Partenio: avvicinare sempre più persone alla prevenzione in rosa. Un messaggio che domenica, 31 maggio 2026, si unirà alla preghiera per chi lotta contro la malattia, durante la fiaccolata per i malati oncologici sulle orme di San Pio. L’appuntamento, nell’ultima domenica di maggio, nel pomeriggio, a Pietrelcina (Bn) con la quarta edizione di Una Luce per la Vita. Dalle 16:30 alle 17:00 a Piana Romana il raduno dei partecipanti, alle 17:30 la partenza per attraversare insieme la via del Rosario e giungere al centro di Pietrelcina. Alle 19:00 è previsto l’arrivo a Parco Colasanti per la celebrazione eucaristica” – scrivono dall’associazione.