Automotive, iniziativa sulla crisi del settore ad Avellino con Sarracino, Lodi, Petrosino e Ricci

“La crisi dell’automotive, le ricadute sull’intera filiera” è il titolo dell’iniziativa promossa da Cgil Avellino, Filctem Cgil e Fiom Cgil in programma giovedì 5 marzo alle 9:30 al Polo dei Giovani del capoluogo irpino (via Morelli e Silvati, 16). Un confronto aperto sulla crisi del settore, la difesa dell’occupazione e del reddito, la contrattazione di sito e di filiera, gli investimenti, la transizione e la giusta riconversione. “L’automotive – si legge in una nota – ed il suo indotto attraversano una grave crisi. È necessario un confronto approfondito per tutelare l’occupazione e rafforzare la contrattazione di sito e di filiera”.

Ad introdurre i lavori sarà la segretaria generale della Camera del Lavoro di Avellino, Italia D’Acierno. Previsti gli interventi di delegate e delegati, del segretario Fiom-Cgil nazionale, Samuele Lodi e della segretaria Filctem Cgil nazionale, Elena Petrosino, il deputato Pd Marco Sarracino e il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.