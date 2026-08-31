“Si qua fata sinant – Assalto al castello”: al via a Montemiletto la X edizione della rievocazione medievale

È ormai tutto pronto a Montemiletto per “Si Qua Fata Sinant”, la celebre rievocazione storica medievale che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della sua decima edizione. Dal 4 al 6 settembre, il borgo irpino si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto tra storia, spettacoli itineranti, laboratori didattici per costruire fucine medievali ed eccellenze enogastronomiche.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco Mons Militum, si conferma uno degli appuntamenti culturali e turistici più attesi dell’anno in Irpinia, nato con l’obiettivo di valorizzare l’identità, le radici e le tradizioni del territorio.
Le novità della X Edizione e i Punti Spettacolo
Gli spettacoli si svolgeranno in contemporanea nei due cuori pulsanti del borgo storico — Punto 1 (Piazza Castello) e Punto 2 (Belvedere) — anticipati dal solenne corteo storico lungo le vie del paese.
Tra le grandi novità di quest’anno spiccano la possibilità di cenare come nobili: lungo il percorso saranno allestite locande medievali dove prenotare un posto per gustare un menù fisso a tema. Inoltre, nella giornata di domenica 6 settembre, la Pro Loco invita tutti al grande pranzo sotto le mura del castello (con menù fisso e prenotazione obbligatoria).
Il clou dell’evento: l’Assalto al Castello del 1419
Il momento più atteso della manifestazione farà rivivere la storica battaglia del 1419.
Sabato 5 settembre, alle ore 23:30, andrà in scena la rievocazione dell’assalto con lo spettacolare incendio del Castello della Leonessa e i giochi pirotecnici.
Cavalieri, armati e figuranti sono pronti a far fare un salto indietro nel tempo a tutti i visitatori, che potranno presentarsi all’evento provvisti del proprio “Passaporto Irpino”.
INFO E PRENOTAZIONI
• Quando: 4, 5 e 6 Settembre 2026
• Dove: Borgo Storico e Castello della Leonessa – Montemiletto (AV)
• Contatti Pro Loco Mons Militum: Piazza Umberto I, 32 – 83038 Montemiletto (AV)
• Telefono / WhatsApp: +39 351 1033279
• E-mail: prolocomontemiletto@gmail.com
• Sito Web: www.prolocomontemiletto.it
• Social Network: Instagram @prolocomontemiletto | @siquafatasinant