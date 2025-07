“Arte in Movimento”: Pinocchio il Musical

ATRIPALDA – L’arte si fa voce dell’inclusione con “Pinocchio il Musical”, lo spettacolo finale del progetto “Arte in Movimento”, in scena domani sera 7 luglio alle ore 19:00 presso l’Anfiteatro della Villa Comunale “Don Giuseppe Diana”. Un evento gratuito, patrocinato con orgoglio dall’Amministrazione Comunale e promosso dall’Associazione Enzo Aprea.

Nato da un laboratorio teatrale inclusivo, “Arte in Movimento” è molto più di un percorso artistico: è un invito a guardare la diversità come una ricchezza e non come un limite. Sul palco, un Pinocchio inedito prende vita per raccontare una storia che va oltre la favola tradizionale: non quella di un burattino che aspira a diventare “normale”, ma quella di un personaggio che celebra la bellezza dell’autenticità.

“Sostenere progetti come ‘Arte in Movimento’ significa credere in una comunità inclusiva – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali, Fabiola Scioscia – che valorizza ogni talento e ogni differenza. Questo spettacolo non è solo un musical, ma un messaggio di autenticità e accoglienza.”

A rendere ancora più accessibile l’evento sarà presente un servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana), a cura della Dott.ssa Arabella Gallo, per garantire la partecipazione di tutte e tutti.